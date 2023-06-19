Как сейчас выглядит Шебекино

Город Шебекино в Белгородской области продолжает попадать под обстрелы в ежедневном режиме. Как заявил глава региона Вячеслав Гладков, только в воскресенье зафиксировано не менее 40 минометных прилетов по округу.

По данным на 16 июня, в Шебекино полностью или частично разрушены 700 частных и 113 многоквартирных домов. На начало прошлой недели из округа эвакуировали более 6 тысяч жителей.

В городе постепенно восстанавливают электроснабжение, к 14 июня света не было почти нигде, как и воды. Не работают все местные предприятия, в том числе известный макаронный завод. В город просто так въехать нельзя: на блокпостах пускают только силовиков, волонтеров и бойцов территориальной обороны. Утром, 19 июня губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что власти уже приступили к оценке ущерба и восстановлению города.

Как выглядит граничащий с Украиной город Шебекино, который обстреливается с осени 2022 года, – в фоторепортаже «Газеты.Ru».