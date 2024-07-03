В Демпартии США все больше считают, что Байден должен выйти из предвыборной гонки

В США возрастает количество представляющих Демократическую партию действующих и бывших чиновников, которые выступают за выход президента Джо Байдена из предвыборной гонки. Об этом, ссылаясь на мнение двух десятков чиновников-демократов и спонсоров Байдена, сообщает телеканал CNN.

Они считают, что после провального выступления на телевизионных дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом действующий глава государства должен прекратить свою избирательную кампанию. Некоторые из собеседников телеканала выразили мнение, что Байден должен объявить об этом решении уже на этой неделе.

По данным CNN, чиновники не стали обращаться прямо к президенту, надеясь, что он примет решение сам, но их терпению подходит конец.

До этого в США назвали политиков, которые могут заменить Байдена и вице-президента Камалу Харрис.

Ранее в США обеспокоились ухудшением здоровья Байдена в последние месяцы.