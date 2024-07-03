В Госдуме предложили сделать 8 июля выходным днем для многодетных семей

Председатель комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина обратилась к министру труда и социальной защиты Российской Федерации Антону Котякову с предложением объявить День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, выходным днем в России. Об этом пишет РИА Новости.

Парламентарий напомнила, что в России установлено ежегодное празднование Дня семьи, любви и верности, который приходится на 8 июля.

В рамках работы комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поступают предложения от российских семей о том, чтобы сделать этот праздник выходным днем для многодетных родителей, отметила она.

«Мы считаем, что такой шаг подчеркнет заботу государства о многодетных семьях в Год семьи», — говорится в обращении Останиной.

По мнению комитета Государственной думы по защите семьи, такое предложение не повлияет на производительность труда, поскольку большинство матерей из 2,4 миллиона многодетных семей не работают, посвящая свое время воспитанию детей.

Ранее российские власти утвердили единый образец удостоверения многодетной семьи.