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Половина семей с детьми хотят улучшить жилищные условия, но не имеют возможности

Половина россиян с детьми хотят жить в квартире не менее 100 кв. м

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Shutterstock

Только каждый четвертый российский родитель (23%) планирует переехать в квартиру побольше. При этом почти каждый второй опрошенный (46%) хотел бы улучшить жилищные условия, но признается, что такой возможности сейчас нет. Это показало исследование Level Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 25% опрошенных устраивают условия проживания, а 5% затрудняются ответить на данный вопрос.

Примечательно, что если бы была такая возможность, 48% россиян с детьми были бы рады переехать в квартиру большей площади — не менее 100 кв. м. Каждый четвертый опрошенный (24%) мечтает о квартире более 50 кв. м, еще 16% — от 30 до 50 кв. м. И только 12% опрошенных достаточно небольшой квартиры менее 30 кв. м.

«Наибольший интерес покупатели с детьми проявляют к двухкомнатным форматам квартир, а средняя площадь составляет 50 кв. м. Это действительно оптимальный вариант для семейных пар с детьми», — прокомментировала пресс-служба Level Group.

Помимо количества комнат и метража немаловажным фактором остаются и особенности планировки жилого пространства. Так, по результатам опроса россияне с детьми предпочли бы сделать выбор в пользу квартиры с большой кухней (в 31% случаев), гардеробной (в 26% случаев), а также игровой комнатой для детей (в 24% случаев).

Ранее большинство россиян заявили, что не смогли бы приобрести квартиру без льготной ипотеки.

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