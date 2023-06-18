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Как выглядит Голая Пристань спустя две недели после разрушения Каховской ГЭС

Врио главы Херсонской области Сальдо заявил, что активная фаза наводнения прошла

В Херсонской области закончилась активная фаза наводнения, заявил врио главы региона Владимир Сальдо.

По его словам, в Новокаховском городском и Алешковском округах вода сошла полностью, в Голой Пристани – подтопление в 5 см. Сальдо ранее прогнозировал возвращение уровня воды в Каховском водохранилище в русловые отметки к 19 июня.

По данным российской стороны, из-за обрушения Каховской ГЭС погибли 29 человек, более 10 пропали без вести, свыше 100 госпитализированы. Тысячи людей были эвакуированы с обоих берегов Днепра, которые контролируют Россия и Украина.

О том, какая сейчас обстановка в Голой Пристани, которая уходила под воду по крыши домов и где в результате затопления погибли не менее 13 человек, – в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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