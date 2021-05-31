Соседи рассказали, как устроивший стрельбу в Екатеринбурге ранил росгвардейца

Соседка устроившего стрельбу в Екатеринбурге рассказала, как тот ранил росгвардейца после того, как силовик «предложил ему выйти и поговорить», сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, наряд Росгвардии приехал на место ЧП после первых сообщений о стрельбе, но им понадобилось подкрепление.

«У него пьяный разговор был. Вот когда сотрудник полиции к нему к балкону, он ему: «Серега, выходи, давай поговорим, спустись». Он ответил, что не может. И давай в сотрудника стрелять», — заявила соседка преступника Надежда.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на ее слова, учинивший стрельбу работает охранником. По словам женщины, у мужчины имеется сын, а живет он с женой. Этот брак стал для злоумышленника вторым, уточнила Надежда.

«Они развелись в прошлом году. Потом — смотрю, она снова сюда идет. Она тоже всегда здоровается, приветливая», — сказала соседка.

Она отметила, что мужчина также вел себя мирно.

Другой очевидец рассказал агентству, что устроивший стрельбу был добрым человеком, который ранее не был замечен в противоправных деяниях.

Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что задержанный мужчина 10 лет назад служил в милиции.

Ранее стало известно, что устроивший стрельбу в Екатеринбурге на улице Бородина и ранивший двух человек бывший полицейский задержан сотрудниками СОБРа. Мужчина оказал вооруженное сопротивление, однако все выстрелы попали в бронещиты, никто из спецназа Росгвардии не пострадал.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Перед тем как открыть огонь, преступник отправил сообщения своим знакомым с текстом «надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю».

В результате произошедшего пострадали сотрудник Росгвардии и ребенок. Росгвардеец был ранен в ногу, ему оказали первую помощь на месте. Пострадавшая девочка была ранена в живот, ее увезли на скорой помощи. Минздрав Свердловской области сообщает, что ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.