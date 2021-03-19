Путин обсудил с Совбезом борьбу с организованной преступностью

Президент России Владимир Путин в пятницу, 19 марта, предложил обсудить на оперативном совещании с членами Совета безопасности борьбу с организованной преступностью. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства призвал рассмотреть отдельные «чувствительные аспекты этого направления деятельности».

Отмечается, что о ситуации должны были доложить глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев и глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

Кроме того, в совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, глава Министерства обороны Сергей Шойгу и другие.

Ранее, 17 марта, Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры заявил, что серьезное внимание стоит уделить борьбе с коррупцией. Он отметил, что в первую очередь это необходимо сделать в таких сферах, как размещение и реализация гражданских и оборонных заказов, а также предоставление госуслуг, использование муниципального и государственного имущества.