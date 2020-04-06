Подозреваемый в стрельбе в Тюменской области задержан

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Открывший стрельбу в деревне Маслова в Тюменской области 62-летний мужчина задержан по подозрению в покушении на убийство двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, 5 апреля подозреваемый приехал на тракторе в деревню Маслова, где проживает его 36-летняя дочь с семьей. Он перевернул автомобиль дочери. Когда она с мужем и 17-летним сыном выбежали из дома, злоумышленник достал охотничье ружье и произвел в них около десяти выстрелов.

В результате женщина с ранениями груди и головы попала в реанимацию. Ее муж получил легкие ранения, несовершеннолетний не пострадал, рассказали в СК.

В настоящее время подозреваемый задержан, ружье изъято. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.