В Татарстане начала действовать система пропусков по СМС для выхода из дома

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Правительство Татарстана ввело новое правило, согласно которому для выхода из дома во время режима самоизоляции необходимо получить спецпропуск. Об этом говорится на сайте кабмина республики.

Для получения пропуска житель региона должен отправить бесплатное СМС-сообщение на номер 2590 со словом «РЕГИСТРАЦИЯ», указав паспортные данные, а также адрес фактического места проживания. В ответ пользователь получит код регистрации, который нужно отправить на тот же номер со словом «ЦЕЛЬ», при этом указать цель выхода из дома. После этого ему вышлют код со сроком действия пропуска.

Спецпропуски можно будет использовать для посещения суда, больницы, банка, поездки на дачу, а также чтобы отвести детей в школу или детский сад.

Для покупки продуктов в ближайшем магазине, выгула домашних животных, выноса мусора или обращения за экстренной медпомощью такие пропуска не понадобятся.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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