Сожжение «демона коронавируса» провели в Индии
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В Индии провели сожжение «демона коронавируса» в знак борьбы с распространением заболевания. Об этом сообщает Daily Star.
Сожжение прошло в Мумбаи во время праздника красок холи.
Местные жители создали синее рогатое чучело заболевания, которое подожгли с помощью похожего на шприц факела.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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