Архиепископ Парижа назвал уже потраченную на восстановление Нотр-Дама сумму
Архиепископ Парижа Мишель Опети заявил, что на укрепление конструкций собора Нотр-Дам уже ушло €3,6 млн. Об этом сообщает ТАСС.
Также Опети отметил, что в настоящее время работы по укреплению конструкций все еще продолжаются.
Кроме того, архиепископ прокомментировал прошедшую первую в соборе мессу. По его словам, для него это был «волнующий момент» и «момент надежды».
Ранее сообщалось, что в Нотр-Даме провели первую после пожара мессу.
В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.