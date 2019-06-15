Архиепископ Парижа назвал уже потраченную на восстановление Нотр-Дама сумму

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Архиепископ Парижа Мишель Опети заявил, что на укрепление конструкций собора Нотр-Дам уже ушло €3,6 млн. Об этом сообщает ТАСС.

Также Опети отметил, что в настоящее время работы по укреплению конструкций все еще продолжаются.

Кроме того, архиепископ прокомментировал прошедшую первую в соборе мессу. По его словам, для него это был «волнующий момент» и «момент надежды».

Ранее сообщалось, что в Нотр-Даме провели первую после пожара мессу.

В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.