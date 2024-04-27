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Описан случай, когда использование кремов от солнца связано с развитием рака кожи

Химик Семенова: SPF-крема могут привести к провоцирующему рак дефициту витамина D

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Врачи рекомендуют пребывать на солнце только используя защитные кремы с SPF (Sun Protection Factor или фактор защиты от солнца), однако в этом случае витамин D в организме не вырабатывается. Сильный дефицит этого вещества может привести к развитию рака кожи, об этом «Газете.Ru» рассказала ученый – химик, заведующая лабораторией функциональных свойств биополимеров Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН Мария Семенова.

SPF-крема защищают кожу от УФ-излучения, которое считается одним из основных факторов риска развития меланомы. Поэтому врачи рекомендуют защищаться от открытых солнечных лучей одеждой, головными уборами, солнцезащитными очками и санскринами.

«Конечно, такие санпротекторы защищают кожу от агрессивного ультрафиолета, но дело в том, что сильный дефицит витамина D тоже может привести к развитию рака кожи. Витамин D для кожи — ее внутренняя защита от повреждений, вызванных УФ-излучением. Недостаток витамина ведет к преждевременной сухости и гиперпигментации кожи, потере упругости, образованию морщин, покраснений. Поэтому его нужно добавлять к пище, особенно в осенне-зимний период», – отметила Семенова.

Причем, по ее словам, лучше всего использовать витамин D в капсулах с маслом. Это липофильный нутрицевтик, поэтому при употреблении таблетированной формы витамина D, он почти не усваивается.

Подробнее о том, какие аптечные витамины бесполезны, почему нутрицевтики в продуктах лучше, как они усваиваются в организме и насколько эффективны витаминно-минеральные комплексы – в интервью Семеновой «Газете.Ru».

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