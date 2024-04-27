«Важно смотреть состав». Как правильно выбрать и употреблять витаминные комплексы

Восполнить дефицит витаминов и минералов можно за счет БАДов или обогащенных продуктов. Однако большинство этих веществ легко разрушаются и не усваиваются организмом. Насколько эффективны витаминно-минеральные комплексы и как их правильно употреблять — «Газете.Ru» рассказала химик Мария Семенова, которая заведует лабораторией функциональных свойств биополимеров Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН и занимается обогащением продуктов витаминами и полиненасыщенными жирными кислотами.

– Что такое нутрицевтики?

— Это большой класс полезных для здоровья веществ, которые не являются лекарствами, но обладают питательной ценностью и могут помочь в профилактике различных заболеваний. Другими словами, нутрицевтики — это биологически активные добавки, применяемые для коррекции химического состава пищи человека.

— Относятся ли к ним витамины?

— Да, к ним можно отнести и витамины, и полиненасыщенные жирные кислоты, в число которых входит омега-3. Это полифенолы (содержатся в растительных продуктах), которые присутствуют в чае, это эссенциальные эфирные масла, которые являются мощными растительными антиоксидантами.

— То есть это все те биологически активные добавки, которые мы покупаем в аптеке?

— Да, в том числе они. Но также это пищевые ингредиенты, которые добавляются в продукты, чтобы сделать их функциональными. Например, всем известно, что муку обогащают фолиевой кислотой (витамин B9). Она — нутрицевтик.

Зачастую нутрицевтики вырабатываются в организме либо в очень небольших количествах, либо вообще не вырабатываются. Например, в процессе старения у мышек видно, что с возрастом многие вещества начинают продуцироваться в меньших количествах.

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Возьмем докозагексаеновую кислоту омега-3, которая борется с воспалениями, способствует сохранению и восстановлению эластичности сосудов, улучшает мозговое и периферическое кровообращение, а также необходима для нормального развития и функционирования мозга. С наступлением старости ее выработка существенно снижается, соответственно, происходит ухудшение функций мозга, зрения, повышаются риски диабета второго типа. Поэтому важно принимать нутрицевтики либо в виде добавок, либо с пищей.

— Если в организме наблюдается недостаток нутрицевтиков, что происходит?

— Дефицит ряда биологически активных веществ может приводить к развитию различных хронических неинфекционных заболеваний. Это сахарный диабет II типа, сердечно-сосудистые заболевания, онкология и нейродегенеративные заболевания.

— Как нутрицевтики усваиваются в нашем организме?

— Они, как правило, употребляются перорально, значит, они усваиваются через пищеварительный тракт. Биологические жидкости, которые присутствуют у нас в ротовой полости, желудке, тонком, толстом кишечнике, на 97-99% состоят из воды. Конечно, в желудке, например, присутствует и соляная кислота, и ферменты, но все равно большая часть жидкостей в ЖКТ — это вода. Когда мы употребляем таблетированную форму витамина D, он в ней не растворяется и в итоге почти не усваивается.

— Появились различные научные статьи, в которых говорится о недоказанности пользы витаминов, о том, что они не избавляют от риска сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Получается, что принимать витамины бесполезно?

— Образ жизни никто не отменял. Кроме того, не факт, что все аптечные препараты, которые люди принимают, полностью усваиваются.

— Как же сделать так, чтобы добавки усвоились?

— Самый простой путь, если его очень грубо описать, это взять жир и растворить в нем наш липофильный нутрицевтик, и так употреблять.

— То есть те витамины, которые продаются в капсулах с маслом, усваиваются лучше?

— Есть витамины липофильные, как например, витамин D, он лучше усваивается именно в капсулах с маслом. В масле должны усваиваться липофильные витамины, это витамины E, K, все антираковые вещества — куркумин, бета-каротин. Куркумин — это мощный антиоксидант, который помогает улучшить память у людей с болезнью Альцгеймера, помогает расти новым клеткам мозга и облегчает симптомы депрессии, повышая уровень серотонина и дофамина. Бета-каротин — это предшественник витамина А, и его употребление благополучно сказывается на здоровье глаз, способствуя улучшению сумеречного зрения, увлажнению слизистой оболочки глаз, снижению ощущения «песка» в глазах.

Также в масле лучше принимать полифенолы, это сильные антиоксиданты, которые помогают в борьбе со многими заболеваниями. Из них самое мощное — это эфирное масло бутонов гвоздики. Оно, например, усиливает иммунитет, нормализует обмен веществ и разжижает кровь. Водорастворимые вещества, то есть те, которые можно принимать в таблетированной форме, — это витамины групп B и C, а также цинк, железо и кальций. Их можно принимать уже в виде таблеток.

— А витаминные комплексы эффективны?

— Если мы говорим о комплексах витаминов, то тут важно смотреть состав. Если это водорастворимая форма и если производитель заявляет, что там содержатся липофильные вещества (например, там есть витамин D), то они должны быть в специально-разработанной водорастворимой форме.

— Если мы неправильно храним БАДы в масляных капсулах, то они становятся опасными или просто теряют свои свойства?

— Если масло испортилось и стало прогорклым, то оно опасно. В таком масле и, соответственно, в витаминах на масляной основе содержится канцерогены — продукты окисления. Они наносят вред организму и повышают риск развития рака и атеросклероза.

Когда масляные БАДы портятся, там происходит окисление полиненасыщенных жирных кислот масла, это радикальный процесс. Он ускоряется из-за кислорода и тепла, солнечного света. Когда этот процесс запускается, в масле образуются перекиси, которые далее превращаются в летучие вещества (альдегиды и кетоны), имеющие неприятный запах прогорклости. Поэтому важно не употреблять витамины с истекшим сроком годности и правильно их хранить.

— Как?

— Лучше всего хранить аптечные витамины в холодильнике. Они все очень чувствительны ко всем факторам воздействия окружающей среды, в холодильнике мы избегаем сразу двух опасных факторов: повышенной температуры и света.

— Сейчас особую популярность приобрела добавка с омегой-3. Нужно ли ее пить каждому?

— У нас повсеместно наблюдается большой переизбыток омега-6. Он содержится во всех маслах: подсолнечном, кукурузном, оливковом — во всех, кроме льняного. Избыток омега-6 вреден для организма, из-за него густеет кровь, замедляются обменные процессы, провоцируется развитие воспалений в организме и, как следствие, раковых опухолей.

У женщин избыток омега-6 часто приводит к мигреням, усилению болей во время менструального цикла, полипам. Поэтому важно соблюдать правильное соотношение омега-3 и омега-6 в рационе.

Омега-6 к омега-3 должно быть не больше 4 к 1. Это будет способствовать нормализации обмена веществ, понижению рисков развития диабета второго типа, нейродегенеративных заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы и рака. Сбалансировать их можно приемом БАДов или изменением привычного рациона питания.

— Врачи рекомендуют пребывать на солнце только пользуясь защитными кремами с SPF. В этом случае витамин D не вырабатывается?

— Да, и это проблема. Конечно, такие санпротекторы защищают кожу от агрессивного ультрафиолета, но дело в том, что сильный дефицит витамина D тоже может привести к развитию рака кожи. Витамин D для кожи — ее внутренняя защита от повреждений, вызванных УФ-излучением.

Недостаток витамина ведет к преждевременной сухости и гиперпигментации кожи, потере упругости, образованию морщин, покраснений. Поэтому его нужно добавлять к пище, особенно в осенне-зимний период.

— Человек может принимать аптечные препараты, но может и употреблять продукты, обогащенные нутрицевтиками. В продуктах они будут лучше усваиваться?

— Это удобнее.

Во-первых, не нужно будет тратить деньги на аптечные витамины. Для поддержания суточной нормы зачастую необходимы достаточно низкие концентрации биологически активных веществ, поэтому функциональный продукт не будет резко возрастать в цене.

Во-вторых, мы таким образом расширяем круг людей, которые будут получать нужные вещества. Например, витамин D нужен всем, но многие ли идут покупать его в аптеку? И покупают ли они хорошо усваиваемую форму?

Кроме того, обычные продукты могут не закрывать суточную норму человека в том или ином веществе. И не все могут себе позволить съесть несколько стейков лосося в неделю, чтобы насытить организм омега-3. Тогда на помощь приходят функциональные продукты.

– Как можно добавить эти вещества в продукты?

— Большинство нутрицевтиков являются нестабильными соединениями, легко подвергающимися окислению и деградации в процессах пищевых производств и при хранении под воздействием повышенной температуры, кислорода воздуха и света. Кроме того, большинство нутрицевтиков имеют гидрофобную природу и не растворяются в водной среде, а значит, и в биологических жидкостях пищеварительного тракта, что препятствует их биоусвоению.

Мы в нашем институте предлагаем технологию двойного инкапсулирования нутрицевтиков сначала в липосомы фосфатидилхолина, а затем — в пищевые биополимеры.

Фосфатидилхолин — основной фосфолипид всех мембран клеток, поэтому усвоение липосом на его основе, а также загруженных в них нутрицевтиков, идет лучше. На основе фосфолипидов делаются липосомы, которые похожи на шарики. Это сферические пузырьки, выстланные внутри бислоями фосфолипидов. Внутри они полые, что позволяет заполнять их различными гидрофильными веществами. В бислои липосом можно загрузить различные липофильные нутрицевтики и их комбинации. Комбинации нутрицевтиков будут в десятки раз более эффективно помогать оздоровлению организма.

– Какие комбинации витаминов вы помещаете в липосомы?

— Это витамин D, омега-3 и растительный антиоксидант — эфирное масло гвоздики, куркумин и омега-3 и комбинация рыбьего жира с бета-каротином и эфирным маслом гвоздики. Эти три комплекса очень важны для людей, так как закрывают дефициты, которые есть у многих. Они также обладают хорошими профилактическими свойствами, так, витамин D и омега-3 помогают в профилактике многих заболеваний, например, рака кожи. Бета-каротин снижает уровень холестерина и борется с развитием атеросклероза, и он также помогает в борьбе с раком. Эфирное масло гвоздики снижает уровень окислительного стресса в организме.

Также мы используем гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК) — основной нейромедиатор центральной нервной системы. Это водорастворимый витамин, и особых проблем с его усвоением нет, но все равно в липосомах даже водорастворимые витамины усваиваются лучше. Если, например, человек страдает от тревоги, то пища с ГАМК ему отлично подойдет.

— Насколько эффективны полученные витаминные комплексы?

— Мы изучили эффективность нашей первой добавки с рыбьим жиром и эфирным маслом гвоздики. У нас было несколько групп мышей, которым мы давали напитки с разным составом вместо воды, в том числе с добавлением нашего комплекса. Как оказалось, у мышей в печени, отвечающей за первичный метаболизм питательных веществ, содержание омега-3 докозагексаеновой кислоты (антивосполительного агента) увеличилось в два раза, а также уменьшилось количество арахидоновой кислоты (провоспалительного агента) на фоне приема нашего комплекса.

Но самое главное, что мы доказали, что такая инкапсулированная форма нутрицевтиков действительно усваивается организмом так, как мы задумывали. Сейчас у нас в планах продолжить исследования и разработать новые комплексы нутрицевтиков для функционального питания. Обогащение пищевых продуктов нутрицевтиками является эффективной стратегией в противодействии дефициту питательных веществ.