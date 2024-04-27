Хуситы заявили об ударе по британскому танкеру

Хуситы нанесли в Красном море удар по нефтяному танкеру Andromeda Star, принадлежащему Великобритании, с помощью противокорабельных ракет. Об этом сообщает йеменский телеканал Al Masirah со ссылкой на хуситов.

Удар был нанесен противокорабельными ракетами. Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) хуситов сбили американский беспилотный летательный аппарат MQ-9.

Центр координации морских торговых перевозок при военно-морских силах Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщал, что судно получило повреждения в результате атаки у берегов Йемена. По данным UKMTO, судно атаковали дважды в 14 морских милях (26 км) к юго-западу от города Аль-Муха. В результате первого удара рядом с кораблем произошел взрыв, в ходе второй атаки он был поврежден.

После обострения конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» заявило, что будет наносить удары по израильским территориям и не позволит связанным с этой страной судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до тех пор, пока военная операция в секторе Газа не будет завершена.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.