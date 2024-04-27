Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны траты россиян после укуса клеща

«Росгосстрах»: россияне тратят после укуса клеща около 7 тысяч рублей

close
100%
Global Look Press

Большинство россиян — 60% — сталкивались с укусом клеща, выяснили в ходе опроса страховая компания «Росгосстрах» и исследовательский центр Зарплата.ру. Половине из них пришлось потратить после инцидента до 7 тыс. рублей на диагностику и лечение.

За проведение диагностики, прием врача и лечение 24% опрошенных заплатили до 2 тыс. рублей, 18% — сумму в диапазоне 2-5 тыс. рублей, 5% — 5-7 тыс. рублей, а 7% — более 7 тыс. рублей. Еще 21% прошли обследования и лечение бесплатно, а 12% — сумели покрыть все расходы за счет страхового полиса.

28% опрошенных перенесли укус клеща в 2023 году. Более половины респондентов (56%), которых кусал клещ, признались, что, обнаружив укус, впали в панику, однако трети из них (37%) удалось справиться с тревогой и решить проблему при помощи близких людей.

59% опрошенных, столкнувшихся с проблемой, хотя бы раз в жизни обращались в медицинскую организацию для удаления клеща, тогда как 41% сумели вытащить его самостоятельно или с помощью близких. Более половины (60%) из них сдавали клеща на исследования для выявления инфекций, еще 15% не сумели этого сделать, так как он оказался непригоден для лабораторной диагностики.

Тем не менее, большинство респондентов во избежание последствий дополнительно проводили ряд действий:

*обращались к врачу для консультации — 33%;

*сдавали анализ крови на антитела IgM и IgG к вирусу клещевого энцефалита и боррелиям — 27%;

*проводили экстренную профилактику противовирусными препаратами или иммуноглобулином — 21%;

*проводили лечение антибиотиками — 15%.

Почти четверть (24%) россиян, которых кусал клещ, сообщили, что не предпринимали никаких действий после укуса, поскольку диагностика клеща не выявила инфекций, а еще 11% заявили, что не считают укус клеща потенциально опасным для их здоровья.

На различные действия после укуса клеща, начиная от поиска медучреждения до получения иммуноглобулина или назначения лечения, 37% респондентов понадобилось несколько часов, а 12% — до двух дней. Еще 20% обратились в платную клинику для оперативного решения вопроса, а 10% — в клинику по страховке.

Опрос был проведен в апреле 2024 года среди 1820 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.

Ранее стала известна судьба долгосрочных накоплений при смерти участника программы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами