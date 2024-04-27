Стали известны траты россиян после укуса клеща

Большинство россиян — 60% — сталкивались с укусом клеща, выяснили в ходе опроса страховая компания «Росгосстрах» и исследовательский центр Зарплата.ру. Половине из них пришлось потратить после инцидента до 7 тыс. рублей на диагностику и лечение.

За проведение диагностики, прием врача и лечение 24% опрошенных заплатили до 2 тыс. рублей, 18% — сумму в диапазоне 2-5 тыс. рублей, 5% — 5-7 тыс. рублей, а 7% — более 7 тыс. рублей. Еще 21% прошли обследования и лечение бесплатно, а 12% — сумели покрыть все расходы за счет страхового полиса.

28% опрошенных перенесли укус клеща в 2023 году. Более половины респондентов (56%), которых кусал клещ, признались, что, обнаружив укус, впали в панику, однако трети из них (37%) удалось справиться с тревогой и решить проблему при помощи близких людей.

59% опрошенных, столкнувшихся с проблемой, хотя бы раз в жизни обращались в медицинскую организацию для удаления клеща, тогда как 41% сумели вытащить его самостоятельно или с помощью близких. Более половины (60%) из них сдавали клеща на исследования для выявления инфекций, еще 15% не сумели этого сделать, так как он оказался непригоден для лабораторной диагностики.

Тем не менее, большинство респондентов во избежание последствий дополнительно проводили ряд действий:

*обращались к врачу для консультации — 33%;

*сдавали анализ крови на антитела IgM и IgG к вирусу клещевого энцефалита и боррелиям — 27%;

*проводили экстренную профилактику противовирусными препаратами или иммуноглобулином — 21%;

*проводили лечение антибиотиками — 15%.

Почти четверть (24%) россиян, которых кусал клещ, сообщили, что не предпринимали никаких действий после укуса, поскольку диагностика клеща не выявила инфекций, а еще 11% заявили, что не считают укус клеща потенциально опасным для их здоровья.

На различные действия после укуса клеща, начиная от поиска медучреждения до получения иммуноглобулина или назначения лечения, 37% респондентов понадобилось несколько часов, а 12% — до двух дней. Еще 20% обратились в платную клинику для оперативного решения вопроса, а 10% — в клинику по страховке.

Опрос был проведен в апреле 2024 года среди 1820 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.

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