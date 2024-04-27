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Описан случай, когда аптечные витамины могут повысить риск развития рака и атеросклероза

Химик Семенова: прогорклые витамины на масляной основе содержат канцерогены

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При неправильном хранении витаминов на масляной основе, масло может испортиться и содержать в себе вещества, повышающие риски развития рака и атеросклероза, об этом «Газете.Ru» рассказала ученый – химик, заведующая лабораторией функциональных свойств биополимеров Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН Мария Семёнова.

«Если масло испортилось и стало прогорклым, то оно опасно. В таком масле и, соответственно, в витаминах на масляной основе содержится канцерогены — продукты окисления. Они наносят вред организму и повышают риск развития рака и атеросклероза», – отметила специалист.

По ее словам, когда масляные БАДы портятся, там происходит окисление полиненасыщенных жирных кислот масла, это радикальный процесс.

«Он ускоряется из-за кислорода и тепла, солнечного света. Когда этот процесс запускается, в масле образуются перекиси, которые далее превращаются в летучие вещества (альдегиды и кетоны), имеющие неприятный запах прогорклости. Поэтому важно не употреблять витамины с истекшим сроком годности и правильно их хранить»,— дополнила Семенова.

Как посоветовала Семенова, лучше всего хранить аптечные витамины в холодильнике. Так можно избежать воздействия сразу двух опасных факторов: повышенной температуры и света.

Подробнее о том, какие аптечные витамины бесполезны, почему нутрицевтики в продуктах лучше, как они усваиваются в организме и насколько эффективны витаминно-минеральные комплексы – в интервью Семеновой «Газете.Ru».

Ранее молоко было названо самой большой проблемой загрязненных после Чернобыльской аварии областей России.

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