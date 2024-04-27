Криптоэксперт спрогнозировал курс биткоина в мае

В мае 2024 года курс биткоина может опуститься ниже $62 тыс. и даже $60 тыс. Такой прогноз «Газете.Ru» дал криптоэксперт Антон Торопцев.

«Сценарий с коррекцией к $60 тыс. мне видится более вероятным, чем рост к $70 тыс. Халвинг (урезания вознаграждения за добычу биткоина в два раза. — «Газета.Ru») и раньше сопровождался снижением курса биткоина из-за распродажи монет со стороны майнеров (добытчики биткоина в интернете — ред.), которые после халвинга могли отключить оборудование из-за возросшей себестоимости добычи биткоина», — отметил эксперт.

По его словам, таких майнеров, не большинство, но каждый халвинг приводил к перетряске майнинговой индустрии.

Торопцев допустил, что в ближайший месяц биткоин вряд ли перейдет к сильному росту, но волатильность, которая всегда сопутствует первым месяцам после халвинга, сохранится, и диапазон колебаний курса останется широким. По словам эксперта, доминирующим фактором влияния на рынок криптовалют останется денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы США. Пока ФРС не даст понять, когда начнется снижение ключевой ставки, рост крипторынка будет сдерживаться, заключил Торпопцев.

Последнюю неделю биткоин торгуется в диапазоне между $63 тыс. и $67 тыс.

Ранее криптоэксперт назвал «дно» биткоина в 2024 году.