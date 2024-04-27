Россиянам объяснили, какие БАДы нужно принимать в масле

Не все аптечные БАДы полностью усваиваются. Чтобы биологически активные добавки и витамины хорошо усваивались в организме необходимо обращать внимание на состав препарата, рассказала «Газете.Ru» ученый-химик, заведующая лабораторией функциональных свойств биополимеров Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН Мария Семенова.

«Есть витамины липофильные, как, например, витамин D, он лучше усваивается именно в капсулах с маслом. В масле также должны усваиваться липофильные витамины E и K, а также все антираковые вещества — это куркумин, бета-каротин. Куркумин — это мощный антиоксидант, который помогает улучшить память у людей с болезнью Альцгеймера, помогает расти новым клеткам мозга и облегчает симптомы депрессии, повышая уровень серотонина и дофамина. Бета-каротин — это предшественник витамина А, и его употребление благополучно сказывается на здоровье глаз, способствуя улучшению сумеречного зрения, увлажнению слизистой оболочки глаз, снижению ощущения «песка» в глазах», – объяснила Семенова.

Также в масле лучше принимать полифенолы, это сильные антиоксиданты, которые помогают в борьбе со многими заболеваниями. Из них самое мощное — это эфирное масло бутонов гвоздики, которое усиливает иммунитет, нормализует обмен веществ и разжижает кровь.

«Водорастворимые вещества, то есть те, которые можно принимать в таблетированной форме, — это витамины групп B и C, а также цинк, железо и кальций. Их можно принимать уже в виде таблеток. Если мы говорим о комплексах витаминов, то тут важно смотреть состав. Если это водорастворимая форма, и, если производитель заявляет, что там содержатся липофильные вещества (например там есть витамин D), то они должны быть в специально-разработанной водорастворимой форме», – заключила специалист.

Подробнее о том, какие аптечные витамины бесполезны, почему нутрицевтики в продуктах лучше, как они усваиваются в организме и насколько эффективны витаминно-минеральные комплексы – в интервью Семеновой «Газете.Ru».

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