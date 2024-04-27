Стали известны самые популярные траты россиян на выходных

В январе-марте 2024 года 71% платежей россиян по выходным пришелся на супермаркеты. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт» на основе анализа операций клиентов (есть у «Газеты.Ru»).

Средний чек одной покупки в супермаркете по выходным в первом квартале 2024 года составил 870 рублей (+7% за год). Мужчины тратили в супермаркетах в среднем 910 рублей, женщины — 827 рублей.

На кафе и рестораны пришлось 22% всех платежей по картам банка. В первом квартале 2024 года средний чек в кафе и ресторанах в январе-марте составил 1 054 рублей (-29% за год). Мужчины тратили в кафе и ресторанах в среднем 1 246 рублей против 793 рублей у женщин.

На третьем месте по популярности оказались магазины одежды (4% всех платежей по картам в январе-марте). Средний чек составил 6 064 рубля. Мужчины тратили на одну покупку одежды и обуви по выходным в среднем 8 102 рубля, а женщины — 4 951 рубль.

Банк провел исследование в апреле 2024 года, изучив самые популярные траты клиентов по выходным.

Руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик посоветовал россиянам собрать сведения о своих ежемесячных доходах и расходах, а затем составить финансовый план. Расходы в течение месяца эксперт рекомендовал фиксировать каждый день. Это поможет понять, куда уходят деньги и на чем можно сэкономить — покупках ради «выгодных» акций в магазинах, частых походах в кафе, импульсивных тратах. Ы

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