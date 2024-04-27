Силы ПВО РФ за ночь перехватили 68 дронов над Кубанью и Крымом. Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Все беспилотники ВСУ принадлежали к самолетному типу.

«Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены 66 украинских БПЛА. Еще два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что ВС РФ подавили более 10 беспилотников над Кубанью в ночь на 27 апреля.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее на Кубани после налета беспилотников ВСУ была повреждена ректификационная колонна.