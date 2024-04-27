Овечкин не смог набрать очков в трех матчах плей-офф с «Рейнджерс»

В ночь на 27 апреля «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась волевой победой гостей со счетом 1:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Крис Крайдер, Баркли Гудроу и Винсент Трочек. Джон Карлсон отличился в составе «Вашингтона». После этой игры счет в серии стал 3:0 в пользу «Рейнджерс». Четвертая игра пройдет в ночь на 29 апреля.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин еще ни разу не смог отметиться результативными действиями в этой серии плей-офф. Форвард и капитан «Кэпиталз» провел все три матча.

Всего в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в трех играх плей-офф (без набранных очков). Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее «Ванкувер» Михеева и Задорова повел в серии с «Нэшвиллом».