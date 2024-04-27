Где гулять в Москве на майских праздниках: 3 маршрута для семей с детьми

Майские праздники идеально подходят для семейных прогулок. Вместе с основателями приложения ChallengeGo, которое помогает совмещать физическую активность с познавательной деятельностью, «Газета.Ru» составила три маршрута по центру Москвы, которые понравятся детям и взрослым.

Хамовники и «Усадьба Трубецких»

Наш маршрут начнется от второго выхода со станции метро «Спортивная». От нее сразу двигаемся направо, вдоль улицы 10-летия Октября. Наша промежуточная цель — Новодевичий монастырь и парк Новодевичьи пруды.

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В этом зеленом оазисе посреди города можно спокойно прогуляться вокруг пруда и, если погода вдруг окажется неожиданно жаркой, ненадолго спастись от солнца в тени деревьев. Гуляя там, не забудьте дойти до памятника «Дорогу утятам!» Детям точно понравится мама-утка, ведущая детенышей к пруду. Зимой, кстати, на них можно увидеть забавные вязаные шапочки, которые делает местная жительница.

Обходим Большой и Малый пруды и выходим к стене монастыря. А теперь минутка истории для детей. Монастырь был основан в 1524 году князем Василием III в честь возвращения Смоленска в состав русских земель. Он создавался как царский и был связан с важнейшими политическими событиями страны. Например, в нем в 1598 году на царство избрали Бориса Годунова.

Проходим вдоль стен и выходим на Лужнецкий проезд. Здесь стоит обратить внимание на Храм Усекновения главы Крестителя и Предтечи Господня Иоанна. Он был построен в 1525 году специально для жителей слободы, чтобы они могли в нем венчаться, крестить детей и отпевать близких. В 1812 году храм оказался в числе тех немногих, которые были взорваны в Москве по приказу Наполеона. Воссоздали его только в 2016 году. В основе храма — традиционный для церквей XVI века проект постройки.

От храма сворачиваем налево в сторону Большой Пироговской улицы и идем по ней до тех пор, пока справа не увидим памятник М.А. Булгакову и музей. Он пока что закрыт, поэтому, если ребенок уже школьного возраста, можете сами рассказать ему мистические истории из жизни писателя! Например, о том, что многие объясняют появление романа «Мастер и Маргарита» настоящей встречей Булгакова со свитой дьявола. Кстати, не забудьте упомянуть, что писатель был врачом и во время Первой мировой войны работал в прифронтовой зоне.

А если ваш ребенок увлекается естественными науками и медициной, на этой же улице вам точно стоит зайти в Музей истории медицины при Сеченовском университете. Там очень большая и интересная экспозиция!

Выходим из музея и переходим дорогу, после чего оказываемся на Трубецкой улице, которая и приведет нас к парку «Усадьба Трубецких». Здесь целых три детских площадки и мини-зоопарк с гусями, фазаном и белками, так что вы точно найдете, чем занять ребенка.

На пруду можно также увидеть уток и лебедей. Вы наверняка захотите их покормить, поэтому лучше заранее позаботиться об угощении. Хлеб птицам категорически нельзя, ведь от него они могут погибнуть. Лучше возьмите из дома овес, ячмень, пшено или любую другую крупу .

За время прогулки и вы, и ребенок наверняка успеете проголодаться. Прямо у парка расположилось семейное кафе Ribambelle. Здесь есть отдельное детское меню и красивая детская зона, которой может пользоваться каждый гость. Кстати, здесь часто проходят кулинарные и творческие мастер-классы для детей.

На этом маршрут можно было бы закончить, но, если вдруг вы захотите продолжить прогулку и разнообразить ее культурной программой, то можно дойти до ЖК «Садовые кварталы». 18 мая там, например, пройдет семейный фестиваль Infant Fest с бесплатной едой и развлечениями для всех желающих. Здесь можно будет потанцевать, порисовать, собрать мозаику, посмотреть театральное выступление или сделать аквагрим. А если вашему ребенку еще нет двух лет, то вы сможете оставить его в детской зоне, где за ним присмотрят воспитатели, а сами пройтись по фестивалю и насладиться чашкой кофе.

Москва-река

Этот маршрут — альтернатива первому. После того, как вы прогуляетесь по скверу 40-летия Октября и Новодевичьим прудам, можно отправиться в сторону набережной.

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Спускаемся к Новодевичьей набережной и идем к Саввинской до пешеходного моста Богдана Хмельницкого. Он соединяет разделенные Москвой-рекой Бережковскую и Ростовскую набережные, а заодно служит смотровой площадкой.

Прогулка вдоль Москвы-реки с видами на центр столицы комфортна также для самоката или велосипеда. По пути можно зайти в одну из множества кофеен за чашкой бодрящего напитка или молочным коктейлем для ребенка. Например, можно взять десерт и какао в «Неслучайно 0808».

Перейдя мост, мы попадаем к фонтану «Похищение Европы», который красиво подсвечивается в вечернее время. Проходим немного вдоль набережной и достигаем главной цели прогулки — причала «Киевский», откуда начинается маршрут №1 первых в мире круглогодичных электросудов Москвы.

Маршрут под номером 1 связывает Киевский вокзал с причалом «Сердце столицы» в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной.

Проезд стоит 150 рублей в рабочие, праздничные и выходные дни, а для детей до семи лет он бесплатный. Велосипеды, коляски и самокаты можно также провезти без дополнительной платы.

В пассажирской зоне нового причала диаметром 10 метров могут одновременно разместиться 40 человек, а на причале диаметром 40 метров — до 80 человек. Есть места для отдыха, вайфай, кафе с панорамными видами, информационные табло с расписанием. К плавучим причалам могут швартоваться несколько судов одновременно.

close 100% Московский транспорт

Электросуда — не только отличный вариант добраться в нужное место маршрута, но и прекрасная возможность полюбоваться Москвой. У судов большие панорамные окна, комфортные сиденья и есть все удобства. Дети будут в восторге от необычного вида транспорта и красивых видов. Во время поездки будет несколько остановок, на любой из которых можно выйти и продолжить прогулку по городу.

А можно доехать до конечной точки маршрута и немного погулять по ЖК «Сердце столицы». Прямо здесь у причала обратите внимание на скульптуру «Луна», которая украшена зеркальной мозаикой. В солнечную погоду у вас наверняка получатся отличные фотографии на ее фоне. После речной прогулки можно зайти на обед в ресторан Vino e Cucina. Здесь есть пицца и домашняя еда для самых маленьких гостей.





ВДНХ для детей

Семейная прогулка по ВДНХ — отличная возможность исследовать новые места на знакомой многим территории. Выставка в последние годы сильно обновилась, поэтому тут точно есть что посмотреть.

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Мы начнем наш маршрут с главного входа и известной арки. Ее построили в 1954 году как знак славы советского народа, победившего в Великой Отечественной войне. На ее вершине на высоте 32 метров расположились «Тракторист и колхозница». Они держат над собой сноп колосьев, который символизирует сельское хозяйство и тяжелую промышленность.

От входа идем чуть левее, мимо Главной аллеи, и направляемся в сторону колеса обозрения «Солнце Москвы». Его высота — целых 140 метров, поэтому от панорамы города из кабинки буквально захватывает дух. Катаемся на нем 19 минут, делаем памятные фотографии и продолжаем прогулку.

Если же вы побаиваетесь высоты и не хотите на колесо обозрения, то можно дойти до «Союзмультпарка». Здесь есть аттракционы и интерактивы для детей любого возраста.

Родителям тоже не будет скучно: тут можно окунуться в детство и провести время с любимыми героями советских мультфильмов.

Кстати, рядом с «Союзмультпарком» находится семейное кафе «АндерСон». Поэтому, если вам понадобится небольшой перерыв, здесь можно отдохнуть за стаканчиком домашнего лимонада или фруктового чая прямо в сквере Юннатов.

Из сквера идем в сторону Главной аллеи, чтобы добраться до фонтана «Дружба народов». Вокруг него стоят 16 позолоченных фигур, которые символизируют республики СССР. К слову, устройство фонтана непростое: он состоит из 784 струй, и каждая из них бьет на 20 метров вверх.

Можно было бы пройтись по Главной аллее вглубь ВДНХ, но мы с вами свернем в сторону, чтобы продолжить прогулку в более спокойной части парка. Поэтому проходим Узбекский парк и выходим на Кольцевую дорогу, по которой идем прямо, пока не увидим Четвертый Каменский пруд.

Справа от него вы найдете городскую ферму, на которой можно не только познакомиться с домашними животными, но и покормить и даже погладить их. Здесь есть кролики, козы, овцы, лошади, альпаки и даже северный олень Сказка! А еще на ферме часто проходят мастер-классы по столярному и гончарному делу.

Наш насыщенный маршрут мы завершим через дорогу от фермы. Здесь есть уютный ресторан «Рыбацкая деревня» с отдельным меню для детей и небольшой винной картой для родителей.