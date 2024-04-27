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В лесу Альметьевска заблудились две женщины с ребенком

В Татарстане спасатели вывели из леса семью с ребенком

В Татарстане семья заблудилась в лесу под Альметьевском, собирая дикоросы, двух женщин и ребенка пришлось искать спасателям. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Женщины 43 лет и 75 лет и семилетняя девочка отправились на сбор дикоросов в лесной массив в пригороде Альметьевска. Семья не смогла найти дорогу домой, почти до ночи они бродили по лесу. Заблудившиеся обратились в экстренные службы за помощью, из-за наступившей темноты, они не могли определить свое примерное местонахождение.

Сотрудники МЧС прибыли в лесополосу и включили сигнал аварийно-спасательной машины, семья смогла выйти на звук. Медицинская помощь им не потребовалась.

До этого сообщалось, что во Владимирской области полиция и волонтеры всю ночь искали заблудившегося в лесу ребенка. Около восьми часов потребовалось сотрудникам полиции, чтобы разыскать школьника. Мальчик всю ночь бродил по лесу, ребенок сильно замерз, его передали медикам.

Ранее заблудившегося мужчину нашли ночью в лесу Сочи.

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