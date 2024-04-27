В Минобороны Армении заявили о мерах против присоединения военных к участникам протеста

Министерство обороны Армении заявило, что принимает меры после появления сведений о присоединении военных-контрактников к акциям протеста в Тавушской области с требованием остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале армянского оборонного ведомства.

«Военная полиция Министерства обороны Республики Армения принимает меры по выявлению лиц в военной форме и оценке распространяемой информации», — говорится в сообщении.

Также в министерстве предупредили, что за любыми попытками вовлечения армянских вооруженных сил в политические процессы последует адекватная правовая оценка.

В ночь на 27 апреля стало известно, что военнослужащие-контрактники присоединились к акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области с требованием остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном.

23 апреля армянская оппозиционная партия «Дашнакцутюн» обратилась к премьер-министру страны Николу Пашиняну с заявлением о том, что передача территорий Азербайджану без проведения референдума является незаконной.

Ранее сообщалось, что сына экс-президента Армении задержали на протесте против делимитации с Азербайджаном.