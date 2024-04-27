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В России придумали, как эффективно обогащать продукты витаминами

В ИБХ РАН разработали новый метод обогащения продуктов витаминами при помощи липосом

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Shutterstock

Функциональные продукты могут заменить употребление витаминов. Однако большинство нутрицевтиков являются нестабильными соединениями, поэтому их сложно добавить в продукты питания. Кроме того, они не растворяются в биологических жидкостях пищеварительного тракта, что препятствует их биоусвоению. Чтобы решить эти проблемы, в ИБХ РАН разработали новый метод обогащения продуктов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки.

«Мы предлагаем технологию двойного инкапсулирования нутрицевтиков сначала в липосомы фосфатидилхолина, а затем — в пищевые биополимеры. Фосфатидилхолин — основной фосфолипид всех мембран клеток, поэтому усвоение липосом на его основе, а также загруженных в них нутрицевтиков, идет лучше. На основе фосфолипидов делаются липосомы, которые похожи на шарики. Это сферические пузырьки, выстланные внутри бислоями фосфолипидов. Внутри они полые, что позволяет заполнять их различными гидрофильными веществами. В бислои липосом можно загрузить различные липофильные нутрицевтики и их комбинации. Комбинации нутрицевтиков будут в десятки раз более эффективно помогать оздоровлению организма», – рассказала «Газете.Ru» ученый – химик, заведующая лабораторией функциональных свойств биополимеров Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН Мария Семенова.

Сейчас ученые помещают в липосомы три комбинации нутрицевтиков: витамин D, омега-3 и эфирное масло гвоздики, куркумин и омега-3, а также комбинацию рыбьего жира с бета-каротином и эфирным маслом гвоздики.

«Эти три комплекса очень важны для людей, так как закрывают дефициты, которые есть у многих. Они также обладают хорошими профилактическими свойствами, например витамин D и омега-3 помогают в профилактике многих заболеваний, например рака кожи. Бета-каротин снижает уровень холестерина и борется с развитием атеросклероза, и он также помогает в борьбе с раком. Эфирное масло гвоздики снижает уровень окислительного стресса в организме», – отметила специалист.

Эффективность этого способа уже была доказана в лабораторных условиях – ученые провели серию экспериментов с мышами. Результаты показали, что такая инкапсулированная форма нутрицевтиков эффективно усваивается организмом и ее можно без проблем добавлять в продукты питания.

«Сейчас у нас в планах продолжить исследования и разработать новые комплексы нутрицевтиков для функционального питания. Обогащение пищевых продуктов нутрицевтиками является эффективной стратегией в противодействии дефициту питательных веществ», – заключила химик.

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