Власти Ирландии подтвердили гражданство задержанного в России шпиона

Задержанный по подозрению в шпионаже в России американец Пол Уилан имеет также ирландское гражданство, передает РИА «Новости».

Уточняется, что в департаменте иностранных дел и торговли Ирландии подтвердили эту информацию.

Ранее сообщалось, что в Россию Уилан въезжал по американскому паспорту.

Также глава британского МИДа Джереми Хант дал комментарий в связи с задержанием по подозрению в шпионаже Пола Уилана, имеющего гражданство Соединенного Королевства и США.