Власти Ирландии подтвердили гражданство задержанного в России шпиона
Задержанный по подозрению в шпионаже в России американец Пол Уилан имеет также ирландское гражданство, передает РИА «Новости».
Уточняется, что в департаменте иностранных дел и торговли Ирландии подтвердили эту информацию.
Ранее сообщалось, что в Россию Уилан въезжал по американскому паспорту.
Также глава британского МИДа Джереми Хант дал комментарий в связи с задержанием по подозрению в шпионаже Пола Уилана, имеющего гражданство Соединенного Королевства и США.