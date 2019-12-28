Специалисты рассказали о наиболее значимых научных открытиях 2019 года

Телеканал «Наука» и Институт современных медиа (MOMRI), провели совместное исследование и выяснили самые значимые новости научного мира 2019 года, передает «Известия».

Так, согласно опросу, проведенному среди российских ученых и не имеющих отношение к науке россиян, самой значимой в 2019 году считают новость о новых методах лечения тяжелых генетических заболеваний путем прямой доставки в больные клетки здоровой РНК. О ней слышали 45% респондентов.

Второй по значимости опрашиваемые назвали новость, касающуюся ускорения глобального потепления. Уточняется, что она стала наиболее известной — 62% опрашиваемых знают о повышении содержания углекислого газа в атмосфере.

Следующей по значимости стала информация о запуске астрофизической обсерватории «Спектр-Рентген-Гамма». За ней следует новость о начале работы детектора гравитационных волн в Японии.