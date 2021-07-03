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Разоблачитель, разозливший Америку: Ассанжу — 50

3 июля исполняется 50 лет австралийскому журналисту, основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Скандально известный сайт он с единомышленниками создал еще в 2006 году. По их замыслу потенциальные информаторы должны были направлять свои материалы на этот ресурс. В апреле 2010 года там были опубликованы переданные сотрудником американских спецслужб Брэдли (Челси) Мэннингом секретные данные, в том числе о гибели мирных жителей в Ираке.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, он скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. В апреле 2019 года его все же задержали по запросу США. Разоблачителю грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказался отпустить Ассанжа под залог. На данный момент он остается в тюрьме Белмарш, где пробудет до рассмотрения апелляции по делу о его экстрадиции.

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Джулиан Ассанж под домашним арестом в Великобритании, 2011 год Джулиан Ассанж под домашним арестом в Великобритании, 2011 год
Джулиан Ассанж получает очередную порцию компромата от бывшего сотрудника швейцарского банка Рудольфа Элмера, 2011 год Джулиан Ассанж получает очередную порцию компромата от бывшего сотрудника швейцарского банка Рудольфа Элмера, 2011 год
Джулиан Ассанж в 1996 году Джулиан Ассанж в 1996 году
Джулиан Ассанж делает заявление на балконе посольства Эквадора в Лондоне, 2016 год Джулиан Ассанж делает заявление на балконе посольства Эквадора в Лондоне, 2016 год
Мардж и Гомер Симпсоны во время встречи с Джулианом Ассанжем Мардж и Гомер Симпсоны во время встречи с Джулианом Ассанжем
Джулиан Ассанж во время пресс-конференции в Женеве, 2010 год Джулиан Ассанж во время пресс-конференции в Женеве, 2010 год
Джулиан Ассанж в Верховном суде Лондона, 2012 год Джулиан Ассанж в Верховном суде Лондона, 2012 год
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе посольства Эквадора в Лондоне, 2017 год Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе посольства Эквадора в Лондоне, 2017 год
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском автомобиле после ареста в посольстве Эквадора в Лондоне, 11 апреля 2019 года Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском автомобиле после ареста в посольстве Эквадора в Лондоне, 11 апреля 2019 года
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его невеста, мать его двоих детей Стелла Морис Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его невеста, мать его двоих детей Стелла Морис
Джулиан Ассанж покидает магистратский суд Белмарш в Лондоне, 2011 год Джулиан Ассанж покидает магистратский суд Белмарш в Лондоне, 2011 год
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Джулиан Ассанж под домашним арестом в Великобритании, 2011 год
Джулиан Ассанж получает очередную порцию компромата от бывшего сотрудника швейцарского банка Рудольфа Элмера, 2011 год
Джулиан Ассанж в 1996 году
Джулиан Ассанж делает заявление на балконе посольства Эквадора в Лондоне, 2016 год
Мардж и Гомер Симпсоны во время встречи с Джулианом Ассанжем
Джулиан Ассанж во время пресс-конференции в Женеве, 2010 год
Джулиан Ассанж в Верховном суде Лондона, 2012 год
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе посольства Эквадора в Лондоне, 2017 год
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском автомобиле после ареста в посольстве Эквадора в Лондоне, 11 апреля 2019 года
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его невеста, мать его двоих детей Стелла Морис
Джулиан Ассанж покидает магистратский суд Белмарш в Лондоне, 2011 год
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