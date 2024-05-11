Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно используют поставляемое Великобританией вооружение для атак против российских регионов. Об этом в интервью ТАСС заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

По словам дипломата, Британия остается одним из крупнейших военных доноров ВСУ и активно лоббирует поставки оружия Украине другими странами.

«По оценкам самих англичан, с 2022 года Лондон уже выделил на военные нужды Украины около 7,1 млрд фунтов стерлингов. При этом поставляемое британское вооружение активно применяется ВСУ в ходе террористических атак на гражданскую инфраструктуру и мирное население Донбасса, а также других российских регионов», — заявил Беляев.

2 мая агентство Reuters опубликовало статью со словами министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по любым целям на территории РФ. Позже новость была удалена по причине «пересмотра определенных деталей». На следующий день на сайте появилась доработанная статья, но заявление Кэмерона осталось нетронутым.

10 мая Дэвид Кэмерон призвал западные страны «пересидеть» президента РФ Владимира Путина в рамках украинского конфликта и занять более жесткую позицию по отношению к России.

Ранее в Британии призвали Кэмерона «не тыкать русского медведя палкой».