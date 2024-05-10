Томским властям пришлось извиняться перед ветераном ВОВ, которому не дали воды на параде Ветеран из Томска рассказал, что перед ним извинились после инцидента на параде

Во время военного парада в Томске 98-летнему ветерану ВОВ Федору Бондаренко стало плохо, а заммэра не разрешил передать ему воду. Знакомым пришлось вызвать мужчине «скорую», потому что самостоятельно уйти с мероприятия он не мог. На следующий день мэр Томска связался с пенсионером, а местные чиновники приехали извиняться.

«Картинка для телевидения»

9 мая ветеран ВОВ Федор Бондаренко пожаловался, что во время парада в Томске с трибуны выгнали девушку, которая несла ему воду:

«Заместитель мэра ее выгнал, и воды мне так никто и не принес, точнее даже не смогли передать потому что это портило «картинку для телевидения»… как итог, скорая к трибуне, высокое давление и обезвоживание. Сейчас лежу дома с температурой 38» (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

В своем посте во «ВКонтакте», где пенсионер рассказал об инциденте, он также выразил надежду на то, что нынешние ветераны СВО в старости «будут пользоваться уважением у власти и им не запретят во время парада передать воду».

Городская администрация в тот же день отреагировала на публикацию и сообщила, что вода для ветеранов стояла на трибуне, а посторонних туда не пускали из соображений безопасности.

С парада ветерана уносили

Знакомая ветерана Ирина Щеголева рассказала «Газете.Ru», что девушка пыталась передать пенсионеру воду, так как заметила, что ему плохо:

«Он уже бледнел там, ее не пустили, оттолкнули с трибуны, сказали: «Вы мешаете картинке». Когда закончился парад, все главнокомандующие спустились, мы со [знакомой] Верой смогли подняться уже, Федор Тимофеевич на тот момент сидел один, ему уже было плохо. Там была девушка, которая начала нас с трибуны выгонять и говорила: «Здесь нельзя находиться. Вам надо выйти отсюда, потому что идут съемки парада, здесь запрещено кому-либо быть». На что мы ответили, что без Федора Тимофеевича мы не выйдем».

По словам Щеголевой, ветеран не мог самостоятельно передвигаться. Они вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая измерила ему давление, дала понюхать нашатырь и напоила.

«Федор Тимофеевич с лестницы кое-как спустился. Врачи ему сказали, что он уже не дойдет до выхода. Мужчины посадили его на стул и на нем отнесли до машины. В скорой помощи ему сделали кардиограмму, ему стало маленечко полегче», — поделилась Щеголева.

Ветеран отказался ехать в больницу из опасений, что «его там угробят», поэтому знакомые отвезли его домой отлеживаться. После инцидента перед Бондаренко никто не извинился.

Звонок мэра и визит чиновников

10 мая мэр города Томска Дмитрий Махиня связался с Бондаренко и написал об этом в своем Telegram-канале. Он рассказал, что по его поручению к ветерану приехали его заместитель Владимир Радул и глава Октябрьского района Сергей Лозовский.

«Я сам тоже разговаривал с Федором Тимофеевичем по телефону, убедился, что он чувствует себя хорошо. Это самое главное!» — заявил чиновник.

По словам мэра, они пообщались «за жизнь», ветеран высоко оценил организацию парада в городе и даже сравнил его с московским. Махиня пообещал приехать к Бондаренко 13 мая. Ветеран пожаловался мэру на состояние лестницы рядом с его домом. Градоначальник пообещал исправить эту проблему.

«Самое главное — это, конечно, здоровье Федора Тимофеевича. А мы поможем всем, что в наших силах», — заверил Махиня.

Бондаренко сообщил «Газете.Ru», что местная администрация попросила у него прощения за инцидент:

«Заммэра с главой Октябрьской администрации у меня были, мы хорошо пообщались. А насчет ожидал или нет, здесь затрудняюсь ответить, скажу одно, это мужской поступок. Вместо того чтоб где-то что-то доказывать, они приехали, извинились».

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Бондаренко написал, что инцидент исчерпан, а во время парада жарко было всем. Он выразил уверенность в том, что местные чиновники наведут в Томске порядок и пообещал им подсказывать.