Над Курской областью перехватили украинские беспилотники

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что над регионом перехвачены два украинских беспилотника. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В результате применения средств радиоэлектронной борьбы в посёлке Тим перехвачены 2 украинских БПЛА самолётного типа. Один из них упал рядом с хозпостройкой и повредил остекление жилых домов», — поделился Старовойт.

Он призвал жителей не приближаться к обломкам БПЛА и не трогать их в случае обнаружения, так как это может быть очень опасно.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял в своем Telegram-канале, что поселок Пролетарский Ракитянского района подвергся атаке украинских войск.

ВСУ атаковали населенный пункт с помощью беспилотника. Он упал и сдетонировал на территории сельхозпредприятия. На территории предприятия повреждены три здания и две единицы спецтехники. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.