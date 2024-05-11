В действиях двух европейских стран увидели угрозу безопасности России

Действия Швеции и Финляндии с тех пор, как они присоединились к Североатлантическому альянсу (НАТО), несут все больше угроз безопасности России. Об этом в интервью ТАСС заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

«Отмечаем стремление руководства этих этих в кратчайшие сроки превратить их в аванпост восточного фланга НАТО. Планы размещения на территории Финляндии штабных структур альянса, активное участие страны в военно-стратегических натовских учениях, обсуждение возможности «в случае необходимости» перемещения иностранного ядерного оружия по своей территории, регулярное выполнение шведскими военными самолетами радиоэлектронной разведки у российских берегов на Балтике, безусловно, создают дополнительные угрозы безопасности России», — заявил Беляев.

10 мая бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор предположил, что после завершения конфликта на Украине НАТО может прекратить существование.

8 мая газета Corriere della Sera писала, что НАТО на саммите в США может объявить об отказе вводить войска на Украину. На cаммите планируют передать предcедательcтво в Контактной группе по обороне Украины от миниcтра обороны CША Ллойда Оcтина к штаб-квартире НАТО в Брюccеле.

Очередной саммит НАТО пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

Ранее в США заявили, что не намерены отправлять войска на Украину.