Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В действиях двух европейских стран увидели угрозу безопасности России

МИД РФ: действия Финляндии и Швеции несут все больше угроз безопасности России

close
100%
Shutterstock

Действия Швеции и Финляндии с тех пор, как они присоединились к Североатлантическому альянсу (НАТО), несут все больше угроз безопасности России. Об этом в интервью ТАСС заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

«Отмечаем стремление руководства этих этих в кратчайшие сроки превратить их в аванпост восточного фланга НАТО. Планы размещения на территории Финляндии штабных структур альянса, активное участие страны в военно-стратегических натовских учениях, обсуждение возможности «в случае необходимости» перемещения иностранного ядерного оружия по своей территории, регулярное выполнение шведскими военными самолетами радиоэлектронной разведки у российских берегов на Балтике, безусловно, создают дополнительные угрозы безопасности России», — заявил Беляев.

10 мая бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор предположил, что после завершения конфликта на Украине НАТО может прекратить существование.

8 мая газета Corriere della Sera писала, что НАТО на саммите в США может объявить об отказе вводить войска на Украину. На cаммите планируют передать предcедательcтво в Контактной группе по обороне Украины от миниcтра обороны CША Ллойда Оcтина к штаб-квартире НАТО в Брюccеле.

Очередной саммит НАТО пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

Ранее в США заявили, что не намерены отправлять войска на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами