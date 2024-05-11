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В ЛНР заявили, что ВСУ ударили по нефтебазе в Ровеньках американскими ракетами

Пасечник: ВСУ ударили по нефтебазе в Ровеньках ракетами ATACMS

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Reuters

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник написал в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины использовали ракеты ATACMS для удара по нефтебазе в Ровеньках.

«Сегодняшний удар по Ровенькам, предположительно, был нанесен ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами», — пояснил Пасечник.

Он добавил, что на месте удара продолжают работать сотрудники МЧС и следственного комитета.

До этого в оперативных службах республики говорили, что украинские войска ударили по ЛНР кассетными боеприпасами. Рядом с нефтебазой загорелись четыре жилых дома. На самой нефтебазе также зафиксировано очень сильное возгорание.

9 мая Горловка в ДНР также подверглась атаке ВСУ. Украинская армия использовала кассетные боеприпасы калибром 155 мм. В период с 11:00 до 11:30 (совпадает с мск) украинские солдаты выпустили по городу пять снарядов так называемого натовского калибра. Речь идет о 155-миллиметровых боеприпасах.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

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