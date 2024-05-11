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Назван главный фактор серии «Ванкувер» – «Эдмонтон»

Комментатор Майков: «Эдмонтон» не обыграет «Ванкувер» в равных составах

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Steven Bisig/USA TODAY Sports/Reuters

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», а также участник популярного подкаста «Скользкий лед», рассказал для «Газеты.Ru», какой фактор будет главным в серии «Ванкувера» с «Эдмонтоном» во втором раунде Кубка Стэнли, отметив игру в неравных составах.

«Считаю, что ключевым для «Эдмонтона» все равно останется большинство, и надеяться им на 45% реализации, как против «Лос-Анджелеса», вообще не придется. А в формате пять на пять у них остается, по сути, одно звено. Это звено Макдэвида, где у них есть хоть какое-то преимущество. Потому что третьи-четвертые звенья «Ванкувер» сильнее, вообще без вопросов. Звено Драйзайтля в формате 5 на 5 провело отвратительную серию против «Лос-Анджелеса». Мне кажется, именно в хоккей в равных составах, вот в такой обычной игре, «Эдмонтон» в жизни не переломит «Ванкувер». Почти в этом уверен», — считает Майков.

«Ванкувер» победил в первом матче противостояния со счетом 5:4, уступая по ходу встречи 1:4. При этом «Эдмонтон» реализовал свою единственную попытку большинства, открыв в нем счет в начале игры.

Ранее Артемий Панарин установил рекорд «Рейнджерс».

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