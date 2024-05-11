Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Комментатор сравнил стили «Ванкувера» и «Эдмонтона»

Комментатор Майков: пара «Ванкувер» – «Эдмонтон» интересна разными стилями

close
100%
Jerome Miron/USA TODAY Sports/Reuters

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», а также участник популярного подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газеты.Ru» сравнил «Ванкувер» и «Эдмонтон», играющих друг с другом во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли.

«Ванкувер» – «Эдмонтон», конечно, интересная пара, потому что яркая атакующая команда с потрясающим большинством и сильными исполнителями против такого строгого системного «Ванкувера», который «Нэшвилл» в своей серии переиграл именно мозгами. По самой игре «Нэшвилл» был сильнее, потому что он играл в хоккей, а «Ванкувер» играл, скажем так, на планшете и где-то в голове у Токкета. Ну, за исключением, кстати, наверное, вот последней игры, когда они победили 1:0, вот в ней мне больше по игре понравился «Ванкувер» — подчеркнул Майков.

«Ванкувер» переиграл в первом раунде «Нэшвилл» со счетом 4-2 по победам, «Эдмонтон» прошел «Лос-Анджелес» в пяти встречах (4-1). В первой игре серии между «Кэнакс» и «Ойлерз» подопечные Рика Токкета одержали победу – 5:4. Причем по ходу встречи «Ванкувер» проигрывал со счетом 1:4.

Ранее гол и передача российского хоккеиста принесли «Ванкуверу» победу над «Эдмонтоном».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами