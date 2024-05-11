Комментатор сравнил стили «Ванкувера» и «Эдмонтона»

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», а также участник популярного подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газеты.Ru» сравнил «Ванкувер» и «Эдмонтон», играющих друг с другом во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли.

«Ванкувер» – «Эдмонтон», конечно, интересная пара, потому что яркая атакующая команда с потрясающим большинством и сильными исполнителями против такого строгого системного «Ванкувера», который «Нэшвилл» в своей серии переиграл именно мозгами. По самой игре «Нэшвилл» был сильнее, потому что он играл в хоккей, а «Ванкувер» играл, скажем так, на планшете и где-то в голове у Токкета. Ну, за исключением, кстати, наверное, вот последней игры, когда они победили 1:0, вот в ней мне больше по игре понравился «Ванкувер» — подчеркнул Майков.

«Ванкувер» переиграл в первом раунде «Нэшвилл» со счетом 4-2 по победам, «Эдмонтон» прошел «Лос-Анджелес» в пяти встречах (4-1). В первой игре серии между «Кэнакс» и «Ойлерз» подопечные Рика Токкета одержали победу – 5:4. Причем по ходу встречи «Ванкувер» проигрывал со счетом 1:4.

Ранее гол и передача российского хоккеиста принесли «Ванкуверу» победу над «Эдмонтоном».