Психолог объяснил, откуда берутся фобии во взрослом возрасте

Страх — естественная реакция на опасность. Когда психика не способна адекватно пережить то или иное событие, у человека возникают фобии — боязнь того, чего на самом деле нет. Это ярко выраженный, навязчивый, иррациональный страх, не поддающийся логическому объяснению. О том, что способствует формированию фобий во взрослой жизни, «Газете.Ru» рассказал Станислав Самбурский, автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной».

«Чаще всего человек «зарабатывает» фобии в детстве. Нередко виной тому становятся родители, бабушки и дедушки. Стресс, трагические события, постоянные запреты по типу: «не ешь грязными руками», «отойди от собаки, а то она укусит», «не лезь туда, а то упадешь» — рано или поздно формируют в ребенке стойкое понятие об опасности. Конфликты со сверстниками также формируют социофобии», — объяснил он.

По словам психолога, многие фобии формируются и во взрослой жизни. Чаще всего причиной тому служат сложные и неприятные ситуации.

«И вот тут важно прояснить: человек с сильной и уравновешенной психикой, столкнувшись с опасностью, способен все адекватно прочувствовать, проработать, взвесить и не дать фобии развиться. После шоковых ситуации фобии зачастую развиваются у людей: чрезмерно эмоциональных и чувствительных; психически неустойчивых; с богатой фантазией, которая не дает адекватно оценить реальную опасность от воображаемой; нерешительных; инфантильных», — рассказал эксперт.

Самая частая фобия, приобретенная во взрослой жизни, — социофобия.

«Стимулом к ее появлению становится яркое травмирующее событие. Например, люди, пережившие теракт, пожар или другое опасное для жизни событие начинают бояться большого скопления людей и замкнутого пространства. Им заново приходится учиться жить в городе, где постоянно нужно спускаться в метро и находиться в толпе. Даже поездка на лифте может оказаться сложным испытанием», — добавил Самбурский.

Агорафобия — страх быть в толпе как разновидность социофобии может сформироваться на фоне низкой самооценки или как вариант провального выступления перед публикой.

«Например, выступая с докладом на конференции, научный сотрудник внезапно забывает речь выступления. На него смотрят уважаемые люди, его бросает в жар, выступает пот и охватывает паника. Ему кажется, что все над ним смеются. Репутация испорчена и о карьере можно забыть. Навязчивые мысли не отпускают, и теперь человеку кажется, что все знают о его провале: над ним смеются в общественном транспорте, на улице, везде», — подчеркнул специалист.

Человек с устойчивой психикой может самостоятельно проработать ситуацию и избавиться от фобии, отметил Самбурский.

«Например, при внезапной панике в общественном месте нужно сесть, выпрямить спину, расправить плечи, проложить одну руку на живот, другую на грудь. Затем сделать плавный вдох животом, на 2 секунды задержать дыхание и в течение 6 секунд выдыхать. Повторять технику нужно до полного успокоения», — рекомендовал он.

Полезным будет вести дневник, в котором будут описываться все чувства и эмоции, пережитые за день в общественных местах и при общении с людьми. Можно расписать план действий или целей (затрагивающих общение с людьми), которые предстоит выполнить в ближайшее время. Их плавная реализация придаст уверенности в себе.

«Банальной, но действенной рекомендацией является сначала позаботиться о теле, а потом — о душе. Не стоит забывать о здоровом образе жизни. Сбалансированное питание, сон 7-8 часов и физическая активность укрепляют защитные функции организма и повышают стрессоустойчивость», — заявил Самбурский.

Но даже сильные и волевые люди, находясь в опасной ситуации, могут оказаться во власти неконтролируемого страха, избавиться от которого самостоятельно просто невозможно. Жизнь преподносит испытания в виде социальных конфликтов, стихийных бедствий, взрывов бытового газа, пожаров, терактов и других травмирующих событий. В результате чего формируются фобии, избавиться от которых помогает психотерапия и прием соответствующих препаратов по назначению, резюмировал психолог.

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