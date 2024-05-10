Сильная магнитная буря класса G4 началась на Земле. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В 20 часов 17 минут по московскому времени на Земле началась сильная магнитная буря, класса G3, которая затем усилилась и после 20 часов 44 минут достигла уровня очень сильной магнитной бури, класса G4», — сообщил синоптик, ссылаясь на данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Специалист объяснил, что фронт первого выброса массы ударил по Земле, при этом скорость солнечного ветра с 20 часов до 20 часов 30 минут, выросла почти в два раза — с 400 км/с до 700 км/с, а плотность окружающей Землю плазмы увеличена примерно в 30 раз.

До этого на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщалось, что особо мощная вспышка класса Х3.9 произошла на Солнце, она стала одной из крупнейших за последние 25 лет, что может привести к магнитным бурям на Земле 12-13 мая.

Ранее россиян предупредили о приближении Солнца к пику активности.