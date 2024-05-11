В США сообщили о наступлении ВС РФ на Харьков. Зеленский подтвердил, что это «основная тема» Белый дом: на фоне успехов в Донбассе Россия начинает наступление на Харьков

В Белом доме США считают, что Россия начинает наступление на Харьков. Советник по нацбезопасности Джон Кирби признал последние успехи ВС РФ в Донбассе и связал их с задержкой военной помощи США, которую долго не одобрял конгресс. Владимир Зеленский сообщил о тяжелых боях по всей линии фронта, выделив харьковское направление.

Администрация США считает, что Россия начинает наступление на Харьков. Об этом на регулярном онлайн-брифинге для журналистов сообщил советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби.

«Мы ожидали наступления России на Харьков, которое, видимо, началось. Мы тесно координировали свои действия с Украиной, чтобы помочь им подготовиться к этому», — заявил Кирби.

По его словам, значительные объемы боеприпасов из объявленного США 24 апреля пакета военной помощи, включая артиллерийские снаряды и ракеты для противотанковых комплексов, уже поступили на Украину.

«Украина получила ракеты большой дальности ATACMS для использования внутри своей суверенной территории, что лишает российские войска возможности укрыться где-либо на территории Украины», — сказал советник по нацбезопасности (цитата по ТАСС).

Последние тактические успехи России на востоке Украины и в Донбассе представитель Белого дома связывает с тем, что американский конгресс слишком долго — примерно полгода — рассматривал многомиллиардный пакета помощи Киеву.

«Многомесячная задержка конгресса с принятием дополнительных бюджетных ассигнований дала России преимущество. Украине потребуется время, чтобы вернуть инициативу», — считает Кирби.

Владимир Зеленский рассказал, что главком ВСУ Александр Сырский доложил ему о тяжелых боях по всей линии фронта.

Президент Украины подтвердил, что «основная тема – Харьковская область» : «Сегодня российские войска попытались расширить свои операции против Украины. <…> Прибавляем силы на харьковском направлении».

«Важно, чтобы наши партнеры своевременно поддерживали наших воинов и стойкость Украины. <…> Действительно полезный пакет — это оружие, доставленное в Украину, а не просто объявление о пакете», — написал Зеленский в Telegram-канале 10 мая.

Ранее в тот же день президент США Джо Байден распорядился направить Украине военную помощь еще на $400 млн.

По словам госсекретаря Энтони Блинкен, в новый пакет войдут дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot и NASAMS, ракеты для ПЗРК Stinger, оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами, РСЗО HIMARS и боеприпасы, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, ракеты для противотанковых комплексов TOW, Javelin и AT4, высокоточные авиационные боеприпасы, противорадиолокационные ракеты HARM, БМП Bradley, БТР M113, бронетранспортеры с защитой от мин и нападений из засад MRAP, прибрежные и речные патрульные катера, боеприпасы для стрелкового оружия и гранаты, подрывные средства и запчасти». Вашингтон отправит Киеву уже имеющиеся на складах США вооружения.

В Пентагоне сообщили, что с начала президентства Джо Байдена США выделили Украине более $51,3 млрд на помощь в сфере безопасности, в том числе более $50,6 млрд с начала военной операции РФ.