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В РФ могут увеличить количество бюджетных мест в вузах

Мишустин заявил о необходимости пересмотреть количество бюджетных мест в вузах

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин в рамках рассмотрения в Госдуме его кандидатуры на пост главы правительства заявил о необходимости пересмотреть количество бюджетных мест в российских вузах. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мишустина, выпускники российских вузов должны требованиям бизнеса, регионов и экономики страны. В частности, планируется сделать больший упор на подготовку специалистов рабочих профессий, которые всегда будут востребованы и смогут получать стабильный доход.

«Нужны и долгосрочные механизмы. В том числе пересмотр контрольных цифр приема в вузы», — пояснил чиновник.

Он также добавил, что качество обучения должно расти на всех уровнях.

До этого Мишустин говорил, что для снижения показателей бедности в России создадут новую модель оплаты труда бюджетников.

Пленарное заседание по вопросу кандидатуры Мишустина на пост главы правительства началось днем в пятницу, 10 мая.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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