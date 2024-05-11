В Британии предрекли ВСУ потерю позиций в Краматорске и Славянске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) окажутся в трудном положении в Краматорске и Славянске после потери контроля над Часовым Яром. Такое мнение в личном блоге на YouTube выразил британский эксперт Александр Меркурис.

«Если Часов Яр падет, то вся украинская система обороны в Донбассе начнет распадаться. При этом линии обороны в таких местах, как Краматорск и Славянск, также окажутся под ударом. <…> Оборона ВСУ становится все более слабой», — отметил он.

По его мнению, есть реальная вероятность того, что ВСУ в Донбассе будут разбиты на две части. Таким образом, российские военные смогут разгромить ВСУ как на южном, так и на центральном направлении.

10 мая сообщалось, что командующий сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк готовит общественное мнение Украины к сдаче населенного пункта Часов Яр.

9 мая китайское издание Asia Times сообщило, что самые серьезные бои между российской и украинской армиями происходят вокруг Часова Яра.

До этого хорватское издание Advance написало, что Часов Яр может стать базой для нового наступления российских войск.

Ранее в США рассказали о последствиях потери Часова Яра для ВСУ.