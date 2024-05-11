Опубликовано видео с камеры из салона автобуса, упавшего с моста в Петербурге

Telegram-канал «112» опубликовал видео с камер из салона автобуса, который упал с моста после дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Санкт-Петербурге.

На кадрах видно, что водитель пытается вырулить, однако не справляется с управлением. Запись прерывается, когда автобус падает в реку.

Днем 10 мая автобус лазурного цвета упал в реку Мойку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и протаранил ограждение.

Спасателям удалось вытащить из салона всех пассажиров, но не всех из них удалось спасти. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело, задержаны водитель автобуса и водитель каршеринга.

«Газета.Ru» опубликовала фотографии спасательной операции на месте аварии с упавшим в реку автобусом в Санкт-Петербурге.

Ранее очевидец рассказал «Газете.Ru» о попытках спасти пассажиров упавшего в Мойку автобуса.