Чехия объявила в розыск генерала российских спецслужб

В Чехии полиция объявила в розыск гражданина России Андрея Аверьянова якобы за причастность ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 году. Об этом сообщает газета Сeske noviny.

«Полиция объявила в розыск генерала российской секретной службы Главного разведывательного управления (ГРУ) Андрея Аверьянова», — пишет издание.

По информации полицейских, «офицеры подразделения» Аверьянова, некие Александр Мишкин и Анатолий Чепига (они же — Александр Петров и Руслан Боширов), были организаторами взрывов складов в деревне Врбетице Злинского края.

В статье отмечается, что российская разведка якобы получила информацию о работе оружейной компании Imex Group от Николая Шапошникова, являющегося ее сотрудником. Шапошников также оформил агентам разрешения для посещения складов.

В конце апреля полиция Чехии обвинила ГРУ Минобороны РФ в причастности к двум взрывам на складах боеприпасов в стране. Речь идет о взрывах, произошедших в конце 2014 года на складах боеприпасов германской компании Imex во Врбетице. Находившиеся там снаряды предназначались для продажи Украине. Ущерб от взрывов составил более одного миллиарда крон.

Подробнее о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ оценили заявления о причастности России к взрывам в Чехии.