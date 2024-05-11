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Власти Белгородской области рассказали об ущербе после обстрела ВСУ

Гладков: 5 населенных пунктов Белгородщины остались без света после обстрела ВСУ

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Пять населенных пунктов в Белгородской области остались без электричества после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, под обстрел попало село Гора-Подол Грайворонского городского округа.

«Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, временно без света остаются жители сел Гора-Подол, Козинка, Глотово, Заречье и Безымено», — добавил Глава региона.

До этого глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщал в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины использовали ракеты ATACMS для удара по нефтебазе в Ровеньках.

На месте удара продолжают работать сотрудники МЧС и следственного комитета.

Также в оперативных службах ЛНР говорили, что украинские войска ударили по ЛНР кассетными боеприпасами. Рядом с нефтебазой загорелись четыре жилых дома. На самой нефтебазе также зафиксировано очень сильное возгорание.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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