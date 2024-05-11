Шайба Тарасенко помогла «Флориде» во второй раз подряд разгромить «Бостон»

«Флорида Пантерз» одержала победу в третьем матче серии против «Бостон Брюинз» на выезде. «Пантерз» повели со счетом 4:0, причем трижды подряд команда Пола Мориса реализовала большинство. Первым шайбу в неравных составах провел российский нападающий Владимир Тарасенко, удвоивший в тот момент перевес в счете.

Во втором периоде «Брюинз» смогли вернуться в борьбу, отыграв две шайбы, но гости забросили еще дважды, одержав вторую победу в противостоянии подряд – 6:2.

Для Тарасенко эта шайба стала второй в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Он провел на льду 15:14, отметился двумя бросками, одним силовым приемом и показателем полезности +1. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 15 из 17 бросков по своим воротам. На счету защитника Дмитрия Куликова два блока, два силовых приема и полезность -1 за 13:38 на льду.

Таким образом, «Флорида» повела в противостоянии до четырех побед со счетом 2-1, причем все три встречи завершались крупными победами одной из команд. Четвертая состоится также в Бостоне, после чего серия вернется в Санрайз.

Ранее гол и передача российского хоккеиста принесли «Ванкуверу» победу над «Эдмонтоном».