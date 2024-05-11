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В США считают, что Израиль нарушил гуманитарное право, исопльзуя американское оружие

Белый дом: Израиль мог нарушить гуманитарное право, используя оружие США

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Amir Cohen/Reuters

В Вашингтоне считают, что власти Израиля могли использовать американское оружие в нарушение международных обязательств по защите мирного населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад американской администрации для конгресса.

«Есть основания полагать, что оборонные статьи использовались израильскими силами безопасности с 7 октября в случаях, несовместимых с его обязательствами по международному гуманитарному праву», — говорится в документе.

Отмечается, что израильские военные могли не учитывать практики смягчения ущерба для гражданского населения, используя оружие США.

В случае установления фактов нарушения страна, получающая оружие США, может лишиться американской помощи.

До этого Южно-Африканская республика (ЮАР) обратилась в Международный суд (МС) из-за нападения Израиля на Рафах в секторе Газа. ЮАР обвиняет Израиль в актах геноцида против палестинцев.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.

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