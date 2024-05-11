Эксперт рассказала, почему вам отказывают работодатели

Начиная искать работу, многие из нас сталкиваются с отказами. И далеко не всегда человек может найти этому причину. Елена Петрихина, основатель группы компаний Phoenix Career Group и Клуба успешных бизнес-ассистентов, карьерный консультант, рассказала «Газете.Ru», почему может прийти отказ, а также как увеличить шансы на трудоустройство.

«Самое первое знакомство с кандидатом происходит при помощи резюме. И на то, чтобы, заинтересовать рекрутера у вас есть несколько секунд. Есть резюме, которые чаще попадают в папку отказов. В них: отсутствие названия должности, четкой структуры, грамматические и орфографические ошибки; странные и вызывающие фото, нужно выделить время, чтобы сделать снимки в деловом стиле; короткие сроки стажа, частая смена работы, большие перерывы, что может говорить о ненадежности кандидата; многостраничные и неинформативные резюме, информация должна быть структурированной, четкой и краткой», — объяснила эксперт.

Также, в папку отказов попадают резюме с отсутствием достижений и результатов. Необходимо указывать свои заслуги в цифрах: рублях, процентах, разах. Также важно рассказать об улучшении процессов: сокращение времени, оптимизация части задач, уменьшение затрат и т.д.

«Еще один фактор — неактуальная информация. Важно обновлять данные об образовании, новых местах работы. Также нужно добавлять ключевые слова: навыки, программы, технологии и термины, которые используются в этой сфере. Отсутствие контактной информации — не всегда на специализированных сайтах контакты размещены удобно. Эксперт рекомендует дублировать их в разделе «О себе».

Резюме в виде ссылки на облачные хранилища или специальные ресурсы. Из-за проблем с доступом, рекрутер может просто не открыть резюме. Лучше направлять его в виде файла», — добавила специалист.

Вторым шагом изучения потенциального сотрудника будет подтверждение его компетенций и сопоставление с культурой компании во время собеседования. Специалист выделила несколько пунктов, которые могут не устроить работодателя.

«Когда кандидат не приходит на собеседование без предупреждения или сильно опаздывает. Неподходящий внешний вид на видео-интервью или оффлайн-собеседовании. Чаще всего отказывают тем, кто не соответствует требованиям вакансии. Даже сильное резюме может не помочь, если человек приукрасил свой опыт или не смог его презентовать. Странное и некорректное поведение. Бывает, что кандидаты озвучивают свои политические или религиозные взгляды, что никак не должно отражаться на рабочих процессах, яростно отстаивая свою позицию. Несоответствие ценностям и миссии компании. Перед собеседованием лучше изучить информацию о компании, понять, насколько вам близки их ценности и впишитесь ли вы в их культуру», — добавила эксперт.

Помимо этого, на отказ могут повлияет негативный опыт и рекомендации. Компании часто проводят проверки, смотрят соцсети и собирают рекомендации с прошлых мест работы, от клиентов.

«Нестандартные причины отказов. Некоторые работодатели не рассматривают соискателей с определенным знаком зодиака, другие — с определенными именами.

Неподходящие личные обстоятельства: возраст, пол, наличие детей. Да, это дискриминация. Но подобного рода отказы обычно аргументируют по-другому и реальной причины не называют», — рассказала она.

Самый простой способ узнать свои слабые стороны — обратиться к карьерному консультанту. Такой специалист поможет сопоставить желаемые вакансии с вашим опытом и оценить, насколько ваши компетенции и знания соответствуют требованиям вакансий. Далее уже можно составить план, как развить слабые стороны и подчеркнуть сильные.

«Такую работу можно провести и самостоятельно. Здесь основная проблема — посмотреть на свой опыт глазами потенциального работодателя. Поможет самоанализ, сравнение с требованиями актуальных вакансий и обратная связь от бывших коллег и руководителей. Не помешает и просто вспомнить, как вы преодолевали трудные ситуации: как личностные качества, знания или опыт помогали достигать хороших результатов. Еще один способ узнать, над чем стоит поработать — уточнить у HR-специалиста в конце собеседования. Можно попробовать узнать: что понравилось в вашем опыте, а что смущает и надо подтянуть. Не стоит сразу отказываться от вакансии, если есть сомнения в собственных силах. Многие работодатели вполне готовы взять человека, который может за определенный срок освоить часть задач или какую-то программу», — заявила консультант.

Во время поиска работы важно не фокусироваться на отказах и не начинать уходить в негатив. Любой опыт важен. Возможно, не получив приглашение от работодателя сразу, вы сможете осознать, что еще нужно изучить или как повысить уровень своих знаний, резюмировала эксперт.

Ранее выяснилось, какие навыки работодатели хотят видеть в каждом резюме.