Десантники из Новороссийска штурмом взяли под контроль крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) около населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Об этом сообщают в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Подразделения гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка из Новороссийска группировки войск «Днепр» при поддержке огня артиллерии и авиации продолжили улучшать положения по переднему краю и штурмом овладели крупным опорным пунктом украинских войск», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в результате контрбатарейной борьбы артиллерия ВС РФ подавила огневые позиции украинской артиллерии и уничтожила вскрытые пункты управления.

Десантники деморализовали противника точными ударами и подавили его огневые средства, после чего с нескольких направлений пошли на штурм.

До этого сообщалось, что морская пехота Северного флота группировки войск «Днепр» отрабатывает действия по форсированию водных преград и высадке десанта на необорудованный берег.

10 мая расчеты дронов Zala гвардейского соединения Воздушно-десантных войск помогли артиллерии уничтожить украинскую пехоту на правом берегу Днепра.

9 мая десантники из России прорвали оборону ВСУ возле города Северск в Донецкой Народной Республике.

Ранее российские снайперы ликвидировали украинского военного, носившего каску с эмблемой СС.