Стало известно, в какой сфере видят свое будущее российские школьники

Российские старшеклассники чаще всего выбирают сферу IT-технологий для дальнейшего обучения. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра Superjob.

Согласно результатам опроса, 54% девятиклассников, которые не планируют учиться в 10 и 11 классах, намерены поступать в средние учебные заведения. В свою очередь, 68% одиннадцатиклассников планируют поступать в высшие учебные заведения.

При этом среди тех, кто намерен получить высшее образование, 26% хотят стать специалистами в области программирования и IT-технологий. 12% школьников намерены получить образование в сфере инженерии, 10: — в сфере фундаментальной или прикладной науки.

23% тех, кто планирует поступать в средние учебные заведения, также выбирают IT-специальности. Еще 12% респондентов видят свое будущее в педагогике. 11% девятиклассников планируют стать медиками.

Опрос проводился с 1 по 22 апреля 2024 года. В нем приняли участие 2000 респондентов.

До этого исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин в рамках рассмотрения в Госдуме его кандидатуры на пост главы правительства заявил о необходимости пересмотреть количество бюджетных мест в российских вузах.

Ранее и.о. вице-премьера Андрей Белоусов говорил, что РФ ждет смена экономической модели.