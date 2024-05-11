В Москве со счетов монастыря пропали более 26 млн рублей

В Москве со счетов женского монастыря на Ордынке (Марфо-Мариинской обители милосердия) пропали более 26 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, днем 7 мая сотрудники обители заметили, что ни у кого не получалось зайти в банк-клиент организации. Забеспокоившись, они стали звонить главному бухгалтеру Татьяне, но та не брала трубку. После этого домой к женщине отправились два сотрудника, чтобы проверить, все ли в порядке. Она открыла дверь, но пустила их в дом.

На следующий день Татьяна написала, что немного задерживается, но так и не пришла на работу. После этого она перестала выходить на связь.

Финансовый директор выяснил в банке, что Татьяна вывела со счетов религиозной организации 26,4 млн рублей и перевела деньги на множество счетов по всей России. При этом Татьяна не смогла вывести все средства: когда на счетах оставалось 2 млн, Сбербанк заблокировал переводы.

В итоге на бухгалтера написали заявление в полицию.

7 мая Петербурге осудили женщину, которая украла из дома знакомого старинную икону стоимостью 120 тысяч рублей.

В марте в Краснодаре полиция задержала двух подозреваемых в ограблении православного храма.

Ранее в Подмосковье мужчина хотел ограбить храм, но уснул за алтарем, выпив две бутылки кагора.