Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве со счетов монастыря пропали более 26 млн рублей

Baza: со счетов московского монастыря на Ордынке пропали более 26 млн рублей

close
100%
Depositphotos

В Москве со счетов женского монастыря на Ордынке (Марфо-Мариинской обители милосердия) пропали более 26 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, днем 7 мая сотрудники обители заметили, что ни у кого не получалось зайти в банк-клиент организации. Забеспокоившись, они стали звонить главному бухгалтеру Татьяне, но та не брала трубку. После этого домой к женщине отправились два сотрудника, чтобы проверить, все ли в порядке. Она открыла дверь, но пустила их в дом.

На следующий день Татьяна написала, что немного задерживается, но так и не пришла на работу. После этого она перестала выходить на связь.

Финансовый директор выяснил в банке, что Татьяна вывела со счетов религиозной организации 26,4 млн рублей и перевела деньги на множество счетов по всей России. При этом Татьяна не смогла вывести все средства: когда на счетах оставалось 2 млн, Сбербанк заблокировал переводы.

В итоге на бухгалтера написали заявление в полицию.

7 мая Петербурге осудили женщину, которая украла из дома знакомого старинную икону стоимостью 120 тысяч рублей.

В марте в Краснодаре полиция задержала двух подозреваемых в ограблении православного храма.

Ранее в Подмосковье мужчина хотел ограбить храм, но уснул за алтарем, выпив две бутылки кагора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами