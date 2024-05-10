Мишустин переназначен премьером. Кто войдет в новый кабмин?

Михаил Мишустин на пленарном заседании Государственной Думы РФ, на котором рассматривается вопрос о его утверждении на пост председателя правительства РФ, Москва, 10 мая 2024 года

Владимир Путин утвердил Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ. Большинство депутатов Госдумы поддержали это решение, кроме фракции КПРФ. Ее члены считают, что работу кабмина нужно скорректировать. Кто еще может войти в новое правительство — в нашем материале.

Михаила Мишустина вновь избрали председателем правительства России. За его кандидатуру проголосовали 375 депутатов Госдумы, 57 из фракции КПРФ воздержались. Постановление нижней палаты парламента направили Владимиру Путину, который утвердил чиновника на должность премьер-министра.

Ранее в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин написал, что кандидатуру Мишустина на пост главы правительства предложил президент РФ.

«Прежде чем прийти в этот зал, Михаил Владимирович [Мишустин] встретился со всеми фракциями, где в закрытом режиме состоялся откровенный разговор. Во многих фракциях звучало огромное количество вопросов. Михаил Владимирович на них отвечал, часть забрал с собой», — сообщил председатель нижней палаты парламента на заседании.

Во время выступления в Госдуме будущий премьер рассказал, что основной задачей кабмина на ближайшие шесть лет станет послание Путина Федеральному собранию. По словам Мишустина, он намерен вести работу по укреплению экономики, обеспечению технологического суверенитета, цифровой трансформации, народосбережению и поддержке семей с детьми, повышению благосостояния граждан, сбалансированному развитию регионов и инфраструктуры.

Глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов заранее предупредил, что она воздержится при голосовании по кандидатуре Михаила Мишустина. По мнению лидера партии, кабмин должен скорректировать финансово-экономический курс в пользу тех, «кто работает на земле, кто решает проблемы на заводах, где сегодня не хватает кадров в массовом порядке». Он также упомянул, что финансово-экономический блок правительства «пока не выполняет установки» президента и премьера.

Что дальше

Согласно закону, даже в случае переизбрания президента нужно вновь утвердить состав правительства. С 2020 года процедура проходит по новому порядку. Сначала Госдума утверждает нового премьера. В течение недели кандидат должен предоставить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение двух недель премьер предлагает кандидатуры на пост вице-премьеров и министров. У депутатов есть семь дней, чтобы их согласовать.

При этом только президент после консультации с Советом Федерации может назначить глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД. Претенденты сначала встречаются с профильными комитетами верхней палаты парламента, после чего комитеты выносят заключение и проходит голосование сенаторов.

По словам Володина, 13 мая депутаты рассмотрят кандидатуры вице-премьеров, а 14 мая — министров.

Состав нового кабмина

Три источника рассказали РБК, что Дмитрий Патрушев может занять пост вице-премьера. В этом случае возглавить Минсельхоз вместо него может Оксана Лут, первая замглавы ведомства. Если Патрушева станет вице-премьером, он займется координацией деятельности Минсельхоза и Минприроды, Россельхознадзора, Росгидромета, Росприроднадзора, Росводресурсов, Рослесхоза, Росрыболовства и Роснедр.

По данным РБК, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, скорее всего, покинет пост вице-премьера.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров останется вице-премьером, но должность министра покинет. На освободившееся кресло претендует губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Исполняющий обязанности министра транспорта Виталий Савельев претендует на должность вице-премьера. Источники «Ведомостей» утверждают, что в новом кабмине он скорее всего займется транспортной сферой.

Как пишет РБК, министр финансов Антон Силуанов, скорее всего, сохранит должность.

Николай Шульгинов покинет пост министра энергетики. Вместо него возглавить ведомство может губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Ожидается, что Андрей Белоусов останется первым вице-премьером.